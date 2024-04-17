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Новости

17 апреля, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Новости часа: Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Новости часа: 10 воздушных судов будут следить за пожарной безопасностью лесов в Москве

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Собянин: в Москве построят 16 промышленных объектов по городской программе

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"

Мэр Москвы рассказал о реализации программы реновации

Новости часа: новые дороги возле Сити улучшат транспортную доступность трех районов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Ефимов назначен на должность заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы.

Мария Багреева назначена на должность заммэра столицы, следует также из указа Сергея Собянина.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим во время предстоящей грозы. Об этом предупредил Дептранс Москвы.

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