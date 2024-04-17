Новости часа: Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Ефимов назначен на должность заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства. Об этом свидетельствует указ мэра Москвы.

Мария Багреева назначена на должность заммэра столицы, следует также из указа Сергея Собянина.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим во время предстоящей грозы. Об этом предупредил Дептранс Москвы.