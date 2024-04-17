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Новости

17 апреля, 13:45

Новости

Новости часа: за пожарной безопасностью лесов в Москве будут следить 10 воздушных судов

Новости часа: за пожарной безопасностью лесов в Москве будут следить 10 воздушных судов

Мэр Москвы: за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о благоустройстве улицы Бутлерова в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о реализации программы реновации

Собянин: на Пушкинской набережной Парка Горького появятся тематические кварталы

"Мой район. Новости": в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

Мэр Москвы рассказал о реализации программы реновации

Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом сезоне за пожарной безопасностью в лесах будут следить 10 воздушных судов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Масштабный фестиваль колледжей посетили более 20 тысяч москвичей. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

До 18 градусов потеплеет в Москве в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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