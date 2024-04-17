Новости часа: за пожарной безопасностью лесов в Москве будут следить 10 воздушных судов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом сезоне за пожарной безопасностью в лесах будут следить 10 воздушных судов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Масштабный фестиваль колледжей посетили более 20 тысяч москвичей. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

До 18 градусов потеплеет в Москве в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре.