Собянин назвал драматической ситуацию с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться драматически, об этом написал на своей странице Сергей Собянин.

Он отметил, что главный санитарный врач столицы принял постановление об обязательной вакцинации для тех, кто работает в Москве в сфере услуг. Механизм и порядок определяет принятый мэром указ.

До 1 июля создадут необходимую информационную систему, она позволит контролировать, приближаются ли цифры к необходимым показателям вакцинации.

По словам мэра, сейчас в московских больницах с диагнозом "коронавирус" находятся 12 тысяч человек, болезнь у них протекает в разной степени тяжести. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.