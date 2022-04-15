Собянин заявил о завершении реконструкции старейшей онкологической больницы Москвы

Онкохирургический корпус в больнице на Загородном шоссе открылся после капитального ремонта. На открытии также был Сергей Собянин. Корпус не только обновили, но и закупили туда современное оборудование. Например, биопсию теперь проводят в два-три раза быстрее.

Кроме того, в столице оборудуют центры амбулаторной помощи. Какие медицинские услуги там могут получить пациенты с онкологией?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.