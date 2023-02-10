Собянин присвоил названия семи строящимся станциям метро с учетом мнения москвичей

Семь станций метро в Москве получили названия, которые выбрали для них москвичи. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Речь идет о платформах, которые еще строятся. Имена им выбирали на портале "Активный гражданин".

Так, по результатам голосования на Троицкой линии будут станции "Троицк" и "Корниловская", на Бирюлевской – "Остров Мечты" и "Бирюлево", на Рублево-Архангельской линии – "Бульвар Генерала Карбышева", а на Солнцевской – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.