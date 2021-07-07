Москва преодолела отметку в 105 тыс вакцинированных человек в сутки – Собянин

В столице установили рекорд по количеству вакцинированных. За сутки прививку от коронавируса получили более 105 тысяч москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин на открытии нового центра вакцинации в "Лужниках".

Мэр подчеркнул, что для прививочной кампании требуются дополнительные мощности. В связи с этим было принято решение открыть пункт вакцинации в "Лужниках".

К работе в новом прививочном пункте привлечены 25 врачей и 99 медсестер из числа сотрудников городской системы здравоохранения. Ассистентами для них выступят 99 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и 123 администратора, представляющих департамент труда и социальной защиты населения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.