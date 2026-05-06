Собянин: новый стандарт работы поликлиник Москвы сделал медпомощь еще доступнее

В Москве завершился основной этап модернизации первичного звена городского здравоохранения. Об итогах этой работы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, всего реконструировано и построено более 360 зданий взрослых и детских поликлиник. Все они перешли на работу по новому московскому стандарту. В его рамках в поликлиниках оборудовали зонированные помещения, обеспечили доступ к электронным сервисам, комфортные условия для врачей и пациентов и понятную навигацию.

