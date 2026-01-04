Собянин рассказал о поддержке Донецка и Луганска

За три последних года силами Москвы в Донецке и Луганске восстановлено 1,1 тысячи километров инженерных сетей и свыше 2,5 миллиона квадратных километров дорог. Об этом на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в Донецке ремонтируют здания, кровли и остекление. Параллельно организован круглосуточный развоз воды. К концу 2025 года восстановили здание поликлиники. Медучреждение вновь откроется как современная поликлиника с обновленными инженерными системами.

