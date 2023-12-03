Новости часа: более 500 москвичей нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Свыше 500 жителей Москвы в 2023 году нашли работу благодаря участию в чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты обновили газопровод низкого и среднего давления в районе Покровское-Стрешнево, заявили на официальном сайте мэра Москвы.

Свыше 100 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за имя для маленькой панды из Московского зоопарка в проекте "Активный гражданин", сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

