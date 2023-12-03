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Новости

Новости

03 декабря, 12:00

Новости

Новости часа: более 500 москвичей нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Новости часа: более 500 москвичей нашли работу благодаря чемпионату "Абилимпикс"

Почти 16 тысяч жителей САО получили жилье по реновации – Собянин

Вдвое больше москвичей нашли работу благодаря участию в чемпионате "Абилимпикс"

Мэр Москвы стал лауреатом высшей юридической премии "Юрист года"

Сергей Собянин стал лауреатом премии "Юрист года"

Сергей Собянин стал лауреатом премии "Юрист года"

Собянин получил премию "Юрист года"

Почти 19 тысяч опор освещения установили во дворах и около соцобъектов в Москве

Новости часа: около 5 тыс семей получили квартиры по программе реновации в ЮВАО

Собянин заявил, что москвичи могут проверить свое здоровье в 77 центрах госуслуг

Свыше 500 жителей Москвы в 2023 году нашли работу благодаря участию в чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты обновили газопровод низкого и среднего давления в районе Покровское-Стрешнево, заявили на официальном сайте мэра Москвы.

Свыше 100 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за имя для маленькой панды из Московского зоопарка в проекте "Активный гражданин", сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

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