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01 марта, 18:30

Общество

Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: уникальные машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Новости часа: 10% поездок по БКЛ совершили пассажиры, которые ранее не пользовались метро

Новости часа: продолжаем модернизацию Морозовской детской больницы – Собянин

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Новости часа: стартовал прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"

Собянин рассказал о модернизации крупнейшего детского стационара Москвы

По будням БКЛ пользуются более 1,3 млн человек – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных машинах для Московского авиацентра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Метеорологическая весна может прийти в Москву только в начале апреля. О погодных условиях предупредили синоптики.

За последние 100 лет в Москве 29 февраля родились почти 5,5 тысячи детей. Это данные столичного управления ЗАГС.

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