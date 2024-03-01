Новости часа: исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Метеорологическая весна может прийти в Москву только в начале апреля. О погодных условиях предупредили синоптики.

За последние 100 лет в Москве 29 февраля родились почти 5,5 тысячи детей. Это данные столичного управления ЗАГС.