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16 июня, 20:30

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День медицинского работника отмечается в России 16 июня

День медицинского работника отмечается в России 16 июня

День медицинского работника отмечается 16 июня

Свыше 180 тысяч медиков работают в Москве

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Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

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В России 16 июня отмечается День медицинского работника. С праздником поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров. В Москве работают свыше 180 тысяч медиков – и сегодня, в свой профессиональный праздник, многие из них продолжают спасать людей.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что каждый год город закупает для подземки около 300 новейших вагонов. С 2010 года их доля в метро увеличилась почти в шесть раз. А с 2020-го – почти на 20%. Это один из лучших показателей в мире.

До конца лета на электросудах москвичи и туристы проедут по столице не меньше миллиона раз, рассказали в Дептрансе. С момента открытия регулярных речных маршрутов пассажиры совершили уже больше 850 тысяч поездок. Оосбенно высоким спросом сейчас пользуются новые причалы: "Парк Фили" и "Береговой".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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