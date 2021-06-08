Почти 20 тыс человек сделали прививку от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва"

Уже почти 20 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в павильонах "Здоровая Москва". Такие павильоны появились во многих городских парках. Там можно не только пройти вакцинацию, но и проверить свое здоровье в целом.

Программа чек-апа довольно обширная. Можно сдать основные анализы, проверить легкие, сердце и щитовидку – более десяти различных тестов.

Пациентам при себе нужно иметь только документ, удостоверяющий личность, а результаты обследования потом можно посмотреть в электронной медкарте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.