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06 марта, 23:30

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Более 7 тыс операций провели во флагманском центре НИИ имени Склифосовского за год

Более 7 тыс операций провели во флагманском центре НИИ имени Склифосовского за год

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За первый год работы флагманского центра НИИ имени Склифосовского врачи провели более 7 тысяч операций. 900 из них прошли в гибридных операционных, где одновременно работали хирурги нескольких профилей.

Ввод нового подразделения позволил увеличить скорость оказания экстренной медицинской помощи в 1,5 раза. В сутки флагманский центр может принимать до 200 неотложных пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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