06 марта, 23:30Город
Более 7 тыс операций провели во флагманском центре НИИ имени Склифосовского за год
За первый год работы флагманского центра НИИ имени Склифосовского врачи провели более 7 тысяч операций. 900 из них прошли в гибридных операционных, где одновременно работали хирурги нескольких профилей.
Ввод нового подразделения позволил увеличить скорость оказания экстренной медицинской помощи в 1,5 раза. В сутки флагманский центр может принимать до 200 неотложных пациентов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.