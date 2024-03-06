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06 марта, 07:45

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Собянин: более 55 тыс человек получили помощь во флагманском центре Склифа

Собянин: более 55 тыс человек получили помощь во флагманском центре Склифа

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Более 55 тысяч пациентов принял флагманский центр института имени Склифосовского за первый год своей работы. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в центре применяют все лучшие наработки современной медицины.

В центре института имени Склифосовского пациентам оказывают экстренную помощь по новому стандарту: за первые два часа проводят полный комплекс исследований и ставят диагноз. Система "Триаж" помогает распределять поступающих пациентов в зависимости от того, какая помощь им необходима в первую очередь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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