06 марта, 07:45Новости
Собянин: более 55 тыс человек получили помощь во флагманском центре Склифа
Более 55 тысяч пациентов принял флагманский центр института имени Склифосовского за первый год своей работы. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в центре применяют все лучшие наработки современной медицины.
В центре института имени Склифосовского пациентам оказывают экстренную помощь по новому стандарту: за первые два часа проводят полный комплекс исследований и ставят диагноз. Система "Триаж" помогает распределять поступающих пациентов в зависимости от того, какая помощь им необходима в первую очередь.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.