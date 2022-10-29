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Картина голландского художника 77 лет провисела вверх ногами

Картина голландского художника 77 лет провисела вверх ногами

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Картина голландского художника 77 лет провисела вверх ногами и никто этого не замечал. Это работа под названием "New York City I", созданная модернистом Питом Мондрианом. На холсте изображен абстрактный городской пейзаж. Как пишут СМИ, впервые неправильно выставили картину еще в 1945 году в Нью-Йорке. И только в этом году куратор музея современного искусства в Дюссельдорфе выяснила, что работа все это время висела вверх ногами. Правильное расположение обнаружили на фото из мастерской Мондриана. Работа представляет из себя клейкие ленты разных цветов. И поскольку они держатся довольно слабо, положение картины решили не менять. Она и дальше будет висеть неправильно.

Подробнее –на телеканале Москва 24.

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