На Соборной площади Кремля прошла церемония развода караулов

На Соборной площади Кремля прошла первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов. Под звуки оркестра военнослужащие демонстрируют наиболее зрелищные элементы воинских ритуалов.

Церемония будет проводиться каждую субботу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.