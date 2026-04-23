Победителей 48-го Московского международного кинофестиваля наградили в столице

Двумя наградами отличилась и картина "Выготский". Приз за режиссуру получил Антон Бильжо, а лучшим исполнителем мужской роли признали Сергея Гилева.

В столице наградили победителей 48-го Московского международного кинофестиваля. Лучшим фильмом назвали индийскую ленту "Страсть" Фазиля Разака. Актриса Амрута Кришнакумар забрала приз за лучшую женскую роль.

