23 апреля, 22:30
Победителей 48-го Московского международного кинофестиваля наградили в столице
В столице наградили победителей 48-го Московского международного кинофестиваля. Лучшим фильмом назвали индийскую ленту "Страсть" Фазиля Разака. Актриса Амрута Кришнакумар забрала приз за лучшую женскую роль.
Двумя наградами отличилась и картина "Выготский". Приз за режиссуру получил Антон Бильжо, а лучшим исполнителем мужской роли признали Сергея Гилева.
