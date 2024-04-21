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21 апреля, 23:15

Культура

Бизнес-программу организовали в рамках Московского международного кинофестиваля

Бизнес-программу организовали в рамках Московского международного кинофестиваля

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В рамках Московского международного кинофестиваля, который проходит в столице, организована большая бизнес-программа. Режиссеры, продюсеры и другие специалисты из разных стран знакомятся с возможностями столичных киностудий и московских кинокомпаний.

В настоящее время в столице снимают 90% отечественных фильмов. Новый этап развития кинопроизводства – создание кинокластера на территории бывшего завода "Метмаш".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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