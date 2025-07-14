Фестиваль "Дачное Царицыно" подготовил более 150 мероприятий на этой неделе

На фестивале "Дачное Царицыно" на этой неделе, с 14 по 20 июля, пройдет более 150 мероприятий. С утра гостей ждут зарядки и гимнастика на свежем воздухе, днем – детские спектакли и развлекательные игры, а по вечерам – концерты известных музыкантов.

Как рассказал администратор отдела развития и реализации проектов музея-заповедника "Царицыно" Глеб Фирулев, тематикой фестиваля в этом году стала "история одного дома". Пространство условно поделено на четыре части.

В "гостиной" звучит музыка и проходят театральные представления, в "детской комнате" проводятся активности для малышей. В "кухне" гости участвуют в мастер-классах и пробуют свои силы в кулинарии, а на "чердаке" расположились творческие лаборатории и мастерские.

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