Билеты на выставку Марка Шагала в Москве раскуплены на две недели вперед

Билеты на выставку художника Марка Шагала в Пушкинском музее в Москве раскуплены на две недели вперед. До января туда уже практически не попасть. На этот год билеты почти все раскупили. Осталось только несколько предложений на определенные сеансы.

Столько уникальных полотен художника не собирали вместе около 40 лет. Основа экспозиции – произведения "русского периода". Он считается самым насыщенным и важным в жизни мастера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.