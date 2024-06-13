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13 июня, 14:45

Культура

Выставка "Хорошее воспитание" открыта в Московском музее современного искусства

Выставка "Хорошее воспитание" открыта в Московском музее современного искусства

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В Московском музее современного искусства проходит выставка "Хорошее воспитание". Она посвящена fashion-фотографии и представляет работы молодых российских авторов. Они рассматривают в своем творчестве модную фотографию не только как инструмент демонстрации вещей и моделей, но и как ответ на тенденции современного искусства.

Проект реализован совместно с фондом Still Art. В работах используются разные техники, методы и художественные приемы.

Выставка открыта до 18 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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