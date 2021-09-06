Житель Алтая выставил на продажу теленка, видевшего Киркорова

На одном из интернет-порталов предлагают купить теленка из сторис Филиппа Киркорова. Просят за животное один миллион рублей. Объявление разместил житель Алтая.

Продавец уверяет, что его теленок видел звезду, когда Филипп Бедросович ехал в отель "Алтай Резорт" и снимал по пути видео для Instagram.

Продавец заявляет, что согласен и на обмен – вместо миллиона рублей он готов забрать двухэтажный дом в Дубровке или Майми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.