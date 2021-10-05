На Байконуре проходят последние приготовления к старту первого в мире киноэкипажа

Первый в истории человечества киноэкипаж 5 октября отправится в космос. На космодроме Байконур идут последние приготовления.

До старта остается менее трех часов. На МКС полетят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров.

На орбите будут снимать художественный фильм. По сюжету героиня Юлии Пересильд должна спасти попавшего в беду товарища. Его сыграет реальный космонавт Олег Новицкий.

Старт ракеты "Союз" намечен на 11:55 по московскому времени. Полет будет проходить по короткой схеме. Так что до МКС экипаж доберется всего за 3 часа и 17 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.