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Культура

В Москве наградили победителей премии "Русский Детектив"

В Москве наградили победителей премии "Русский Детектив"

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В столице наградили победителей премии "Русский Детектив". Она призвана поддерживать литераторов и кинематографистов, которые работают в жанре детектива.

Церемония прошла в рамках книжного фестиваля "Красная площадь". Всего было 12 номинаций. Среди них две новые – лучший комикс/графический роман и лучший иностранный многосерийный фильм. Детективом года стали "Отдаленные последствия" Александры Марининой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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