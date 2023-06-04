В Москве наградили победителей премии "Русский Детектив"

В столице наградили победителей премии "Русский Детектив". Она призвана поддерживать литераторов и кинематографистов, которые работают в жанре детектива.

Церемония прошла в рамках книжного фестиваля "Красная площадь". Всего было 12 номинаций. Среди них две новые – лучший комикс/графический роман и лучший иностранный многосерийный фильм. Детективом года стали "Отдаленные последствия" Александры Марининой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.