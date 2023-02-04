Режиссер Джеймс Кэмерон признал, что Джейк Доусон из "Титаника" мог выжить в финале

Режиссер Джеймс Кэмерон признал, что его персонаж Джейк Доусон из "Титаника" мог выжить в финале. На протяжении многих лет фанаты фильма спорят на эту тему. Они проводили собственное исследование, замеряли размеры крышки, на которой расположилась героиня и заявляли, что герой Ди Каприо таким же образом мог спастись.

Наконец, режиссер пошел навстречу и решил провести собственный эксперимент. Для этого он полностью воссоздал кульминационную сцену. Ее проиграли в специальной лаборатории. Во время сцены каскадеры мерзли при температуре минус 35 и повторяли все действия героев. В итоге оба смогли устроиться на импровизированном плоту. Кэмерон признал, что Роза и Джек могли продержаться таким образом вместе до прибытия спасателей.

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