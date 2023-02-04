Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Культура

Режиссер Джеймс Кэмерон признал, что Джейк Доусон из "Титаника" мог выжить в финале

Режиссер Джеймс Кэмерон признал, что Джейк Доусон из "Титаника" мог выжить в финале

The City: как провести выходные

"Специальный репортаж": показ не сыграл в ящик

"Тайны души": Валерия Ланская

"Раскрывая тайны звезд": к 90-летию Игоря Кваши

Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет

"Золотая рыбка": Любовь Тихомирова

"The City": сериал "Раневская" выйдет на онлайн-платформе KION 8 февраля

Пресс-показ сериала "Шаляпин" состоялся в Москве

"Звезды советского экрана": "Вертикаль"

Режиссер Джеймс Кэмерон признал, что его персонаж Джейк Доусон из "Титаника" мог выжить в финале. На протяжении многих лет фанаты фильма спорят на эту тему. Они проводили собственное исследование, замеряли размеры крышки, на которой расположилась героиня и заявляли, что герой Ди Каприо таким же образом мог спастись.

Наконец, режиссер пошел навстречу и решил провести собственный эксперимент. Для этого он полностью воссоздал кульминационную сцену. Ее проиграли в специальной лаборатории. Во время сцены каскадеры мерзли при температуре минус 35 и повторяли все действия героев. В итоге оба смогли устроиться на импровизированном плоту. Кэмерон признал, что Роза и Джек могли продержаться таким образом вместе до прибытия спасателей.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

культуравидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика