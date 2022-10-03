Александр Петров решил уйти из кино

Александр Петров уходит из кино. Актер заявил СМИ, что намерен взять паузу. При этом он уточнил, что не знает, насколько длительной она получится.

Пока Петров отказывается от съемок в кино, в том числе от достаточно выгодных, по его словам, предложений. Уточняется, что он в настоящее время занят в работе над продвижением спортивных кинолент "Стрельцов" и "Лед 2". После этого же актер хочет взять творческий отпуск, чтобы определиться с дальнейшими планами.

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