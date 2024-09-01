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01 сентября, 22:30

Культура

Благотворительный спектакль "Маленький принц" прошел в Москве

Благотворительный спектакль "Маленький принц" прошел в Москве

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В Москве прошел благотворительный спектакль "Маленький принц". Зрителями постановки стали дети, покинувшие свои дома в Курской области из-за непрекращающихся обстрелов. Спектакль также посмотрели ребята из Донецкой и Луганской народных республик. Роль принца и летчика исполнил художественный руководитель Театра на Малой Ордынке и Театра Сатиры Евгений Герасимов.

Спектакль "Маленький принц" входит в основной репертуар Театра на Малой Ордынке в новом сезоне. Спектакль поставлен в классических традициях русского драматического психологического театра. Ближайший показ состоится уже 21 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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