Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 19:30

M24.RU

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" прошел в музее-заповеднике "Коломенское"

Фестиваль славянского искусства "Русское поле" прошел в музее-заповеднике "Коломенское"

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продолжается в "Лужниках"

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продолжается в "Экспоцентре"

Москвичам рассказали о новой образовательной программе ВДНХ

Самый большой флаг России развернули у Музея Победы

Новости часа: более полумиллиона москвичей присоединились к платформе "Город идей"

Новости часа: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Модный показ прошел на парящем мосту в рамках "Москвы 2030"

"Моя Москва": Татьяна Абрамова. Часть 1

"Город без окраин": Можайский район

31 августа в музее-заповеднике "Коломенское" прошел фестиваль "Русское поле". Ведущая проекта Москва онлайн Лариса Соколова посетила мероприятие и пообщалась с участниками.

XIII Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" был посвящен Году семьи. Территорию музея-заповедника поделили на 12 тематических зон: "Музыкальная завалинка", "Государев двор", "Площадь регионов", "Модный ряд", "Сытный двор", "Детские забавы" и другие.

городфестивалиМосква онлайнЛариса Соколовавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика