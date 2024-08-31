Фестиваль славянского искусства "Русское поле" прошел в музее-заповеднике "Коломенское"

31 августа в музее-заповеднике "Коломенское" прошел фестиваль "Русское поле". Ведущая проекта Москва онлайн Лариса Соколова посетила мероприятие и пообщалась с участниками.

XIII Межрегиональный фестиваль славянского искусства "Русское поле" был посвящен Году семьи. Территорию музея-заповедника поделили на 12 тематических зон: "Музыкальная завалинка", "Государев двор", "Площадь регионов", "Модный ряд", "Сытный двор", "Детские забавы" и другие.