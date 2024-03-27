Викторина "Москва будущего" пройдет на ВДНХ 27 марта

На ВДНХ стартовал новый трек "Москва будущего". 27 марта на нем пройдет одноименная викторина, на которой горожане смогут пофантазировать, какой могла бы стать столица через несколько десятилетий.

Кроме того, в этот день гости мероприятия смогут в очках виртуальной реальности познакомиться с архитектурными проектами XX века, которые так и не были реализованы, но оказали влияние на формирование Москвы. Затем состоится встреча с художником-граффитистом Мишей Most.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.