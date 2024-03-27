Дептранс предупредил о возможных локальных затруднениях на дорогах Москвы 27 марта

Локальные затруднения в центре Москвы и на вылетных магистралях по направлению в область возможны вечером 27 марта. Об этом предупредили в столичном Дептрансе.

При этом свободное движение прогнозируется на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте. В ведомстве также напомнили, что на 14-м и с 29-го по 23-й километр МКАД идут строительные работы.

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