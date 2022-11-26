На ВДНХ открылся каток

Проскользить на коньках, любуясь знаменитым фонтаном Дружба Народов, теперь может каждый житель столицы. Самый большой каток Москвы открыт и принимает первых посетителей. Он располагается на главной аллее на ВДНХ.

Ледовые дорожки огибают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Этот огромный каток рассчитан на 4,5 тысячи гостей. Для посетителей будут проводить экскурсии на льду, а также занятия по фигурному катанию для детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.