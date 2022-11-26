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Город

На ВДНХ открылся каток

На ВДНХ открылся каток

В Москве заработали первые катки

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Самая большая ледовая площадка открылась на ВДНХ

Самый большой каток открылся на ВДНХ в Москве

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Проскользить на коньках, любуясь знаменитым фонтаном Дружба Народов, теперь может каждый житель столицы. Самый большой каток Москвы открыт и принимает первых посетителей. Он располагается на главной аллее на ВДНХ.

Ледовые дорожки огибают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Этот огромный каток рассчитан на 4,5 тысячи гостей. Для посетителей будут проводить экскурсии на льду, а также занятия по фигурному катанию для детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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