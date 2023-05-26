Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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26 мая, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал об открытии 11 станций Троицкой линии метро

Жителям столицы рассказали, где в городе можно отдохнуть у воды

Москвичи поставили новый рекорд на МЦК

Москвичам рассказали, где сложнее всего проехать в час пик

"Жизнь в большом городе": предприниматели Москвы

В столице начался пятничный час пик

Собянин: на "Рыбную неделю в Москве" доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов

Новости часа: прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов возобновят с 1 июня

Собянин: в ТиНАО с момента присоединения к Москве возвели 126 школ и детсадов

Вечер пятницы, хорошая погода, многие москвичи в эти минуты устремились за город. ЦОДД прогнозирует сегодня серьезные пробки, особенно на вылетных магистралях.

Главу Центризбиркома госпитализировали в Москве, об этом сообщает ряд СМИ. По некоторым данным, Элла Памфилова обратилась к врачам с сильной болью в горле, еще у нее пропал голос. Вначале ее лечили амбулаторно, но затем решили положить в больницу.

Суд признал законным арест имущества и 136 банковских счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа. Об этом сообщают информагентсва. Арест наложен на сотни миллионов рублей, которые хранились в разных банках. Сейчас обвиняемая в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов Блиновская находится под домашним арестом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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