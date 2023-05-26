Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Вечер пятницы, хорошая погода, многие москвичи в эти минуты устремились за город. ЦОДД прогнозирует сегодня серьезные пробки, особенно на вылетных магистралях.

Главу Центризбиркома госпитализировали в Москве, об этом сообщает ряд СМИ. По некоторым данным, Элла Памфилова обратилась к врачам с сильной болью в горле, еще у нее пропал голос. Вначале ее лечили амбулаторно, но затем решили положить в больницу.

Суд признал законным арест имущества и 136 банковских счетов блогера Елены Блиновской и ее мужа. Об этом сообщают информагентсва. Арест наложен на сотни миллионов рублей, которые хранились в разных банках. Сейчас обвиняемая в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов Блиновская находится под домашним арестом.

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