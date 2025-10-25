Соленья появились на ярмарках выходного дня в Москве

На ярмарках выходного дня в Москве с учетом сезона поменялся ассортимент. На прилавках помимо прочего теперь есть разнообразные соленья. Кроме классических соленых огурцов и квашеной капусты фермеры предлагают москвичам маринованные кабачки, свеклу, чеснок, болгарский перец и многое другое.

Как говорят сами производители, им есть чем удивить жителей столицы. Продукты в столицу привозят более чем из 40 регионов России. Качество и свежесть продуктов проверяют специалисты столичной ветслужбы.

