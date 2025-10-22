Форма поиска по сайту

22 октября, 06:00

Город

"Новости дня": сезон кукурузы скоро завершится на столичных ярмарках

"Новости дня": сезон кукурузы скоро завершится на столичных ярмарках

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 22 октября

Ледовый каток на ВДНХ будет расположен на Центральной аллее

"Утро": скорость ветра в Москве составит 3 м/с 22 октября

Жираф Липа переехала в теплый зимний вольер в Московском зоопарке

Ихтиокамера заработала в национальном парке "Лосиный остров"

Около 3 тыс лиственных деревьев высадят вдоль вылетных магистралей в Москве

Котов и собак стали "устраивать на работу" в Москве

Столичный регион будет в зоне влияния барического гребня 22 октября

262 ребенка родились в Москве 21 октября

Сезон кукурузы на столичных ярмарках подходит к концу. Успеть купить это лакомство можно в том числе в районе Хорошёво-Мнёвники недалеко от станции метро "Народное Ополчение".

Кукуруза – это универсальный продукт, подходящий для множества блюд. Она является источником легкоусвояемого белка и альтернативой мясу. Особенно ценится поздняя осенняя кукуруза за сладость и сочность.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
