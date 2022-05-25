Москвичам напомнили о продлении абонемента на парковки

Абонементы на парковки со шлагбаумом нужно продлить как можно скорее. Сделать это можно до 26 мая. Об этом рассказали в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

В Москве работает 41 парковка со шлагбаумами, где действуют абонементы. Покупка и продление такого абонемента позволяет в любое время суток найти место для машины возле дома или работы.

Узнать о расположении этих парковок и оплатить их можно на сайте parking.mos.ru. Абонемент оформляется на карту "Тройка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

