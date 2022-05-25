Новые парковочные места создадут на юго-востоке Москвы

Новые парковочные места организуют в районе Выхино-Жулебино. Оставить там можно будет 30 автомобилей. Об этом сообщили в Дептрансе.

Об изменениях просили сами москвичи, которые с трудом могли разъехаться на одной из улиц. Теперь у специалистов есть три недели, чтобы подготовить парковочное пространство. Одностороннее движение там введут с 18 июня.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

