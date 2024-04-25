25 апреля, 07:45Город
Пять тематических маршрутов по весенней Москве появились в сервисе Russpass
Вариант интересной прогулки подскажет сервис Russpass. Там появилось пять новых маршрутов по весенней Москве. Каждый из них проходит по знаковым местам столицы, объединенным общей темой.
Например, маршрут для активного семейного отдыха следует через экотропу на Воробьевых горах и Парк Горького. Еще один вариант – "Жемчужины православного зодчества" – познакомит со столичными храмами и монастырями.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.