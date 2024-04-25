Пять тематических маршрутов по весенней Москве появились в сервисе Russpass

Вариант интересной прогулки подскажет сервис Russpass. Там появилось пять новых маршрутов по весенней Москве. Каждый из них проходит по знаковым местам столицы, объединенным общей темой.

Например, маршрут для активного семейного отдыха следует через экотропу на Воробьевых горах и Парк Горького. Еще один вариант – "Жемчужины православного зодчества" – познакомит со столичными храмами и монастырями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.