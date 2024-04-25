Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 07:45

Город

Пять тематических маршрутов по весенней Москве появились в сервисе Russpass

Пять тематических маршрутов по весенней Москве появились в сервисе Russpass

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Вариант интересной прогулки подскажет сервис Russpass. Там появилось пять новых маршрутов по весенней Москве. Каждый из них проходит по знаковым местам столицы, объединенным общей темой.

Например, маршрут для активного семейного отдыха следует через экотропу на Воробьевых горах и Парк Горького. Еще один вариант – "Жемчужины православного зодчества" – познакомит со столичными храмами и монастырями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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