25 января, 23:45

Город

Праздничная программа в День студента прошла на катке на ВДНХ

Праздничная программа в День студента прошла на катке на ВДНХ

Огромную карту "Тройка" заметили в столичном метро

На катке Северного речного вокзала прокат коньков сделали бесплатным для студентов

Температура в Москве на предстоящей неделе будет постоянно меняться

Авария произошла в Хамовниках

Пожар произошел на северо-западе Москвы

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 января

Мороз может окрепнуть в столичном регионе до 28 градусов ночью

После сильных морозов в Москву придет интенсивный снегопад

Фестиваль "Спортивная студенческая ночь" прошел на катке в Парке Горького

Праздничная программа в День студента прошла на катке на ВДНХ. Молодые люди осваивали азы фигурного катания, участвовали в увлекательных квестах и танцевали под зажигательные выступления артистов.

С праздником студентов поздравляли и на других столичных катках. Яркие развлекательные программы прошли на ледовых площадках в "Лужниках", на Воробьевых горах, на Северном речном вокзале и во многих других районах Москвы.

Дарья Крамарова

