Праздничная программа в День студента прошла на катке на ВДНХ. Молодые люди осваивали азы фигурного катания, участвовали в увлекательных квестах и танцевали под зажигательные выступления артистов.

С праздником студентов поздравляли и на других столичных катках. Яркие развлекательные программы прошли на ледовых площадках в "Лужниках", на Воробьевых горах, на Северном речном вокзале и во многих других районах Москвы.

