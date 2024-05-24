Два ЖК в районе Филевский парк подготовили к заселению

В районе Филевский парк подготовили к заселению два дома, построенных по программе реновации. В новых жилых комплексах обустроили подземный паркинг, детскую и спортивную площадки во дворе, а на первом этаже помещения для магазинов и офисов. Уточняется, что ЖК возвели на месте старых гаражей. В домах от 9 до 14 этажей, три подъезда – и в общей сложности 163 квартиры.

По прогнозам синоптиков на выходных в столице ожидается малооблачная и жаркая погода. В субботу будет 25 градусов тепла, а в воскресенье – 27. Благодаря этому в Москве и области начали прогреваться водоемы. Так, в Истринском водохранилище температура верхнего слоя уже достигла 16 градусов.

Между тем почти 180 тысяч школьников в городе 24 мая закончили 9-ый и 11-ый классы. Для них прозвенел последний звонок. С окончанием важного этапа выпускников поздравил Сергей Собянин и пожелал удачи на экзаменах. По его словам, столица помогает в подготовке. Так, в прошлом учебном году в расписании школьников появились практикумы, чтобы лучше разобраться с профильными предметами. Также есть возможность заниматься самостоятельно с помощью сервиса "Экзамены" на платформе "Московская электронная школа". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.