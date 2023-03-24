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24 марта, 15:15

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Москвичи заметили масляные пятна на поверхности Яузы

Москвичи заметили масляные пятна на поверхности Яузы

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Мосводосток готов к ликвидации последствий дождя

В районе Сыромятнической набережной москвичи заметили масляные пятна на поверхности Яузы. После сигнала о загрязнении на место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик.

Специалисты выставили боны для локализации пятна. В настоящее время проводится обработка поверхности воды сорбентом. Об этом сообщили в Мосводостоке.

Работы продолжатся до полной ликвидации загрязнения. Также специалисты дополнительно проверят поверхность реки ниже по течению. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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