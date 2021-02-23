Южный вестибюль станции метро "Динамо" закрыт на реставрацию до конца мая. Летом пассажиры смогут увидеть его таким, как и задумывал архитектор Дмитрий Чечулин: с облицовкой камнем и темным деревом.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.