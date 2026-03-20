Московские специалисты очистили малые реки и ручьи перед весенним половодьем

В Москве перед началом половодья специалисты убрали мусор из русел рек и ручьев. Сотрудники Мосводостока проверили почти 200 километров русел. Из них убрали бытовой и природный мусор.

Как сообщил начальник Истринского гидротехнического узла Юрий Гусев, водохранилище подготовлено к приему талых вод. Излишки воды сработаны, сброс осуществляется в санитарном режиме.

