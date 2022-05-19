Первый экосветофор появился в Москве

Первый умный светофор, определяющий уровень загрязнения воздуха, появился в столице. Такое устройство будет сигнализировать пешеходам о том, что они находятся в зоне с повышенным содержанием выхлопных газов.

Установка умных экосветофоров – продолжение проекта городских властей по очищению воздуха в столице. Запуск электробусов, замена устаревшего парка, ограничение на въезд грузовиков уже дали свой результат.

Если умные светофоры докажут свою эффективность в плане экологии, то тоже станут обычным явлением на улицах Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

