В Москве появятся "свободные от коронавируса" рестораны

В Москве появятся рестораны, свободные от обязательных масок, перчаток и ограничений по количеству столов. Работать они смогут даже в ночное время. Об этом рассказал глава департамента торговли Алексей Немерюк.

В таких заведениях все сотрудники должны вакцинироваться или предъявить справку об антителах. А посетители на входе должны будут предъявлять QR-код о сделанной прививке.

Подробнее о том, сколько таких кафе и ресторанов будет в городе, где их искать и как заказать столик, – в сюжете телеканала Москва 24.