ЦДМ в Москве сможет возобновить работу после устранения нарушений – Немерюк

18 мая, 20:15
Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве сможет возобновить работу после устранения нарушений противоэпидемических мер. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он добавил, что это предприятие также может быть оштрафовано.
ЦДМ опечатали из-за нарушения антиковидных правил. В выходные на автограф-сессию с актерами фильма "Майор Гром" там собрались, по некоторым данным, до семи тысяч человек. Гости дистанцию не соблюдали, маски надевали не все. Сотрудники не сдали тесты.
Во вторник, 18 мая, Роспотребнадзор приостановил деятельность магазина. Материалы административного расследования передадут в Тверской суд столицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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