Выставки о природе и окружающей среде пройдут на ВДНХ 12 мая

12 мая, в день экологического образования в России, на ВДНХ приготовили выставки о природе и окружающей среде. Так, в павильоне № 28 можно узнать подробнее о пчеловодстве, а в музее имени Тимирязева – о пользе микроорганизмов для человека.

Всего на выставочной площадке организовали 5 локаций, в которых расскажут интересные факты о животных, растениях, полезных ископаемых и новейших технологиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.