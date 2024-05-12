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12 мая, 09:15

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Выставки о природе и окружающей среде пройдут на ВДНХ 12 мая

Выставки о природе и окружающей среде пройдут на ВДНХ 12 мая

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12 мая, в день экологического образования в России, на ВДНХ приготовили выставки о природе и окружающей среде. Так, в павильоне № 28 можно узнать подробнее о пчеловодстве, а в музее имени Тимирязева – о пользе микроорганизмов для человека.

Всего на выставочной площадке организовали 5 локаций, в которых расскажут интересные факты о животных, растениях, полезных ископаемых и новейших технологиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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