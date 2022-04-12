Конструкции высотной части Национального космического центра возведут до конца года

Конструкцию башни Национального космического центра, 288 метров высотой, планируют доделать до конца года, отметили в московской мэрии.

Башня-ракета станет визитной карточкой центра, который строят Роскомос и столичное правительство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.