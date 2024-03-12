Фестиваль "Московская Масленица" продолжается в столице

Москвичей и гостей столицы ждут на 29 фестивальных площадках, которые будут работать до 17 марта. В праздничной программе запланированы творческие и кулинарные мастер-классы, дегустации, концерты и конкурсы для всей семьи.

В парке "Ходынское поле" можно будет увидеть выступление татарских и башкирских народных ансамблей, в парке "Сокольники" познакомиться с традициями Урала и покататься на оленях, в ландшафтном парке "Митино" узнать обычаи народов Сибири.