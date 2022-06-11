Москвичей поблагодарили за поддержку названия "Площадь Донецкой народной республики". Так вскоре будет именоваться территория у посольства США.

Голосование уже завершилось. Оно проходило на портале Активный гражданин. Название "Площадь ДНР " поддержали 270 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.