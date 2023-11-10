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10 ноября, 07:45

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Москвичи определят лучшие проекты в области туризма и гостеприимства

Москвичи определят лучшие проекты в области туризма и гостеприимства

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Москвичи определят лучшие проекты в области туризма и гостеприимства. Участники проекта "Активный гражданин" выберут победителей в 11 номинациях ежегодной премии "Путеводная звезда". Об этом сообщили в комитете по туризму Москвы.

Голосование продлится до 26 ноября включительно. За это время предстоит отметить лучшие гастрономические, экскурсионные и культурно-досуговые проекты. Всего на соискание премии подали почти 500 заявок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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